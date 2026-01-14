«Ботафого» требует € 9 млн за защитника Рикардо, «Динамо» предложило € 6+1 млн — Globo

«Ботафого» отклонил предложение московского «Динамо» о трансфере центрального защитника Давида Рикардо за € 7 млн, из которых € 6 млн в качестве фиксированной суммы и € 1 млн в виде бонусов. Бразильский клуб хочет выручить € 9 млн с продажи 23-летнего футболиста. Об этом сообщает Globo.

Рикардо выступает в составе «Ботафого» с января 2025 года. За этот период защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

