Байё — Марсель. Прямая трансляция
Фюллькруг выбыл из строя из-за травмы, сыграв лишь 106 минут за «Милан» — Sky Sport

Фюллькруг выбыл из строя из-за травмы, сыграв лишь 106 минут за «Милан» — Sky Sport
Немецкий нападающий Никлас Фюллькруг получил травму, сыграв всего три матча за «Милан». В общей сложности он провёл на поле 106 минут. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

32-летний игрок сборной Германии получил перелом пальца ноги и временно отстранён от тренировок. Это означает, что Фюллькруг точно пропустит матч с «Комо» в четверг, 15 января, и вряд ли сможет выйти на поле в воскресной встрече с «Лечче».

«Милан» надеется, что форвард сможет восстановиться к матчу с «Ромой» 25 января, но многое будет зависеть от прогресса его восстановления и контроля боли. Фюллькруг перешёл в «Милан» на правах аренды из лондонского «Вест Хэма». За время пребывания в новом клубе он не забил ни одного гола.

