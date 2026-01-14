Скидки
Боруссия Дортмунд — Вердер, результат матча 13 января 2026, счет 3:0, 17-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вердер» в матче 17-го тура Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Боруссия» Дортмунд и «Вердер». Игра проходила на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Германия — Бундеслига . 17-й тур
13 января 2026, вторник. 22:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Шлоттербек – 11'     2:0 Забитцер – 76'     3:0 Гирасси – 83'    

В начале встречи счёт открыл защитник «шмелей» Нико Шлоттербек. На 75-й минуте полузащитник Марсель Забитцер укрепил преимущество «Боруссии». Через восемь минут нападающий Серу Гирасси довёл счёт до разгромного.

После 17 матчей Бундеслиги «шмели» набрали 36 очков и занимают второе место. «Вердер» заработал 17 очков и располагается на 12-й строчке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Самые большие стадионы мира:

