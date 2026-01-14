«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вердер» в матче 17-го тура Бундеслиги

Завершился матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Боруссия» Дортмунд и «Вердер». Игра проходила на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В начале встречи счёт открыл защитник «шмелей» Нико Шлоттербек. На 75-й минуте полузащитник Марсель Забитцер укрепил преимущество «Боруссии». Через восемь минут нападающий Серу Гирасси довёл счёт до разгромного.

После 17 матчей Бундеслиги «шмели» набрали 36 очков и занимают второе место. «Вердер» заработал 17 очков и располагается на 12-й строчке.

