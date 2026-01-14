Скидки
Байё — Марсель. Прямая трансляция
23:00 Мск
Рома — Торино, результат матча 14 января 2026, счёт 2:3, 1/8 финала Кубка Италии 2025/2026

«Рома» проиграла «Торино» и вылетела из Кубка Италии, у Влашича две голевые передачи
Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии — 2025/2026, в котором встречались римская «Рома» и туринский «Торино». Победу со счётом 3:2 праздновали подопечные Марко Барони.

Кубок Италии . 1/8 финала
13 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 3
Торино
Турин
0:1 Адамс – 35'     1:1 Эрмосо – 46'     1:2 Адамс – 52'     2:2     2:3 Илькхан – 90'    

На 35-й минуте нападающий туринцев Че Адамс открыл счёт в матче после передачи экс-футболиста ЦСКА Николы Влашича. На 46-й минуте защитник римлян Марио Эрмосо восстановил равенство в счёте. На 52-й минуте Адамс оформил дубль — вновь с передачи Влашича — и вывел «Торино» вперёд. На 81-й минуте нападающий «Ромы» Антонио Арена вновь сравнял счёт. На 90-й минуте полузащитник Эмирхан Илькхан принёс «Торино» победу.

Таким образом, «Торино» квалифицировался в четвертьфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила свой путь во втором по значимости турнире страны. На ранних стадиях Кубка туринцы победили «Пизу» (1:0) и «Модену» (1:0).

Календарь Кубка Италии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Италии сезона-2025/2026
