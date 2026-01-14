«Рома» проиграла «Торино» и вылетела из Кубка Италии, у Влашича две голевые передачи

Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии — 2025/2026, в котором встречались римская «Рома» и туринский «Торино». Победу со счётом 3:2 праздновали подопечные Марко Барони.

На 35-й минуте нападающий туринцев Че Адамс открыл счёт в матче после передачи экс-футболиста ЦСКА Николы Влашича. На 46-й минуте защитник римлян Марио Эрмосо восстановил равенство в счёте. На 52-й минуте Адамс оформил дубль — вновь с передачи Влашича — и вывел «Торино» вперёд. На 81-й минуте нападающий «Ромы» Антонио Арена вновь сравнял счёт. На 90-й минуте полузащитник Эмирхан Илькхан принёс «Торино» победу.

Таким образом, «Торино» квалифицировался в четвертьфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила свой путь во втором по значимости турнире страны. На ранних стадиях Кубка туринцы победили «Пизу» (1:0) и «Модену» (1:0).