Мбаппе подозревал, что Алонсо уволят в случае поражения в «эль класико» — L’Equipe

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе догадывался, что Хаби Алонсо могут уволить в случае поражения в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:3) и пытался помочь испанскому специалисту избежать этого своей игрой в указанной встрече. Однако из-за наличия повреждения французский футболист вышел на поле только на 76-й минуте. Об этом сообщает AS со ссылкой на L’Equipe.

По информации источника, между Мбаппе и Алонсо сложились хорошие взаимоотношения в течение работы тренера в команде. Подчёркивается, что помимо футбола, они могли обсуждать и повседневную жизнь.

Напомним, на 90+1-й минуте указанного матча полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил красную карточку после нарушения правил на Мбаппе.

Алонсо занимал должность главного тренера «Реала» с минувшего лета. В понедельник, 12 января, «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом.

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе: