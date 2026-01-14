Скидки
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сити, результат матча 13 января 2026, счет 0:2, полуфинал Кубка лиги 2025/2026

Гол Семеньо позволил «Ман Сити» обыграть «Ньюкасл» в матче полуфинала Кубка лиги
Комментарии

Завершился первый полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «горожан».

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
13 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 53'     0:2 Шерки – 90+8'    

На 53-й минуте победный мяч «Манчестер Сити» забил крайний нападающий Антуан Семеньо, проведший второй матч за клуб после перехода из «Борнмута». На 90+8-й минуте нападающий Райан Шерки укрепил преимущество гостей.

Вторая встреча полуфинала между «горожанами» и «сороками» состоится в среду, 4 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
04 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
«Ньюкасл» является действующим обладателем Кубка английской лиги. В финале минувшего розыгрыша команда Эдди Хау победила «Ливерпуль» со счётом 2:1.

Календарь Кубка английской лиги
Сетка плей-офф Кубка английской лиги
