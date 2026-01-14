Гол Семеньо позволил «Ман Сити» обыграть «Ньюкасл» в матче полуфинала Кубка лиги

Завершился первый полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «горожан».

На 53-й минуте победный мяч «Манчестер Сити» забил крайний нападающий Антуан Семеньо, проведший второй матч за клуб после перехода из «Борнмута». На 90+8-й минуте нападающий Райан Шерки укрепил преимущество гостей.

Вторая встреча полуфинала между «горожанами» и «сороками» состоится в среду, 4 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

«Ньюкасл» является действующим обладателем Кубка английской лиги. В финале минувшего розыгрыша команда Эдди Хау победила «Ливерпуль» со счётом 2:1.

