Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал Сосьедад — Осасуна, результат матча 14 января 2026, счёт 2:2 пен. 4:3, 1/8 финала Кубка Испании 2025/2026

«Реал Сосьедад» одолел по пенальти «Осасуну» в Кубке Испании. Захарян не забил 11-метровый
Комментарии

В ночь с 13 на 14 января завершился матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Осасуна». Встреча прошла на «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Победу по итогам серии послематчевых пенальти одержали бело-голубые. Основное и дополнительное время завершились со счётом 2:2, а в серии ударов с «точки» точнее были хозяева — 4:3.

Кубок Испании . 1/8 финала
13 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 2
4 : 3
Осасуна
Памплона
0:1 Монкайола – 4'     0:2 Оярсабаль – 17'     1:2 Туррьентес – 75'     2:2 Субельдия – 90'    

На четвёртой минуте встречи счёт открыл полузащитник памплонцев Хон Монкайола. На 17-й минуте форвард хозяев Микель Оярсабаль переправил мяч в собственные ворота. На 75-й минуте встречи хавбек «Реала Сосьедад» Беньят Туррьентес забил для команды первый мяч, а через 15 минут баскскому защитнику бело-голубых Игору Субельдии удалось перевести игру в дополнительное время. На 105+2-й минуте Оярсабаль не сумел реализовать 11-метровый удар. Победный удар в серии пенальти реализовал левый защитник команды из Сан-Себастьяна Серхио Гомес. Отметим, пятый удар в серии у хозяев исполнял россиянин Арсен Захарян. Полузащитник отправил мяч выше ворот.

Таким образом, «Осасуна» завершила своё выступление в Кубке Испании — 2025/2026. «Реал Сосьедад» квалифицировался в следующую стадию турнира.

Действующим победителем Кубка Испании является каталонская «Барселона». В финале прошлогоднего турнира каталонцы одержали победу над мадридским «Реалом» — 3:2 (1:0 д. вр.).

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Атлетико» с минимальным счётом обыграл «Депортиво» в матче 1/8 финала Кубка Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android