«Реал Сосьедад» одолел по пенальти «Осасуну» в Кубке Испании. Захарян не забил 11-метровый

В ночь с 13 на 14 января завершился матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Осасуна». Встреча прошла на «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Победу по итогам серии послематчевых пенальти одержали бело-голубые. Основное и дополнительное время завершились со счётом 2:2, а в серии ударов с «точки» точнее были хозяева — 4:3.

На четвёртой минуте встречи счёт открыл полузащитник памплонцев Хон Монкайола. На 17-й минуте форвард хозяев Микель Оярсабаль переправил мяч в собственные ворота. На 75-й минуте встречи хавбек «Реала Сосьедад» Беньят Туррьентес забил для команды первый мяч, а через 15 минут баскскому защитнику бело-голубых Игору Субельдии удалось перевести игру в дополнительное время. На 105+2-й минуте Оярсабаль не сумел реализовать 11-метровый удар. Победный удар в серии пенальти реализовал левый защитник команды из Сан-Себастьяна Серхио Гомес. Отметим, пятый удар в серии у хозяев исполнял россиянин Арсен Захарян. Полузащитник отправил мяч выше ворот.

Таким образом, «Осасуна» завершила своё выступление в Кубке Испании — 2025/2026. «Реал Сосьедад» квалифицировался в следующую стадию турнира.

Действующим победителем Кубка Испании является каталонская «Барселона». В финале прошлогоднего турнира каталонцы одержали победу над мадридским «Реалом» — 3:2 (1:0 д. вр.).