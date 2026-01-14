Скидки
Культураль Леонеса — Атлетик Бильбао, результат матча 14 января 2026, счёт 3:4, 1/8 финала Кубка Испании 2025/2026

«Атлетик» трижды отыгрывался и в меньшинстве одолел «Культураль Леонесу» в Кубке Испании
В ночь с 13 на 14 января завершился матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Культураль Леонеса» и «Атлетик» Бильбао. Встреча прошла на «Рейно де Леон» в Леоне. Победу со счётом 4:3 в меньшинстве в дополнительное время одержали футболисты баскского клуба.

Кубок Испании . 1/8 финала
13 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Культураль Леонеса
Леон
Окончен
3 : 4
ДВ
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Калеро – 16'     1:1 Гурусета – 26'     2:1 Калеро – 28'     2:2 Гурусета – 38'     3:2 Собрино – 41'     3:3 Сансет – 45+3'     3:4 Гомес – 104'    
Удаления: нет / Паредес – 56'

Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Иван Калеро на 16-й минуте. Нападающий «Атлетика» Горка Гурусета сравнял счёт на 26-й минуте. Снова вывел хозяев поля вперёд Калеро, оформив дубль на 18-й минуте встречи. На 38-й минуте матча дуль оформил уже Гурусета, сравняв счёт. Три минуты спустя нападающий Рубен Собрино с пенальти в третий раз за матч вывел хозяев поля вперёд. В добавленное к первому тайму время гости сравняли счёт. 11-й удар успешно реализовал атакующий полузащитник бискайцев Ойан Сансет. На 56-й минуте красную карточку получил защитник гостей Айтор Паредес. А в дополнительное время на 104-й минуте победный мяч в составе бискайцев забил Унаи Гомес. Он реализовал пенальти.

Отметим, на 95-й минуте хозяева могли в четвёртый раз выйти вперёд в данном матче, но мяч полузащитника Яё Гонсалеса был отменён после просмотра VAR из-за офсайда.

Таким образом, «Культураль Леонеса» завершила своё выступление в Кубке Испании — 2025/2026. «Атлетик» квалифицировался в следующую стадию турнира.

Действующим победителем Кубка Испании является каталонская «Барселона». В финале прошлогоднего турнира каталонцы одержали победу над мадридским «Реалом» — 3:2 (1:0 д. вр.).

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2025/2026
Новости. Футбол
