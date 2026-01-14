Григорян: Трезеге рассказал, что Дель Пьеро тренировал штрафные каждый день по 30-40 минут

Российский тренер Александр Григорян рассказал о тренировках штрафных ударов в исполнении знаменитого итальянского экс-нападающего Алессандро Дель Пьеро.

«Мне однажды довелось расспросить Давида Трезеге о том, как его бывший одноклубник Алессандро Дель Пьеро тренировал свои знаменитые штрафные удары. Трезеге рассказал мне, что Дель Пьеро исполнял дальние удары каждый день по 30–40 минут.

Даже в солидном возрасте Дель Пьеро продолжал упорно и регулярно отрабатывать штрафные. Тем не менее, я соглашусь с тем, что исполнение дальних ударов — это талант. Это должно быть тебе дано», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

51-летний экс-нападающий Алессандро Дель Пьеро большую часть карьеры действующего игрока провёл в туринском «Ювентусе», за который выступал с 1993 по 2012 год. В 777 матчах за клубы во всех турнирах Дель Пьеро забил 315 голов, в 91 матче за сборную Италии — 27 голов.

Всего как игрок Алессандро завоевал 16 трофеев, в том числе шесть раз выигрывал чемпионат Италии, становился победителем Лиги чемпионов и обладателем Межконтинентального кубка.

