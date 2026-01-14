«Локомотив» недоработал». Игорь Шалимов — о трансфере Дмитрия Баринова в ЦСКА

Бывший главный тренер «Факела», «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал переход капитана московского «Локомотива» опорного полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Я думаю, что «Локомотив» недоработал по Баринову. Интересно, когда они начали вести с ним переговоры? Если хочешь продлить такого футболиста, нужно начинать переговоры за год до истечения контракта.

В текущем сезоне Баринов играл, забивал, был лидером команды. Он выстрелил! С таким игроком нельзя начинать переговоры за полгода. А «Локомотив», возможно, продолжал рассматривать его как прежнего Баринова. Думаю, что Дмитрий обиделся на клуб», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

13 января официальные телеграм-каналы московских «Локомотива» и ЦСКА объявили о переходе к армейцам воспитанника и капитана железнодорожников — 29-летнего опорного хавбека Дмитрия Баринова. В текущем сезоне на счету Баринова 24 игры за красно-зелёных во всех турнирах, три гола и семь результативных передач. Контракт Дмитрия с «Локомотивом» истекал летом 2026 года, с ЦСКА игрок подписал соглашение сроком до конца сезона-2028/2029.

Видео: Разговор Баринова с фанатами «Локомотива» после вылета из Кубка