«Как можно за такого тренера ещё и платить деньги?» Корнеев — об Артиге в «Рубине»

Экс-игрок сборной России Игорь Корнеев высказался о возможном назначении испанца Франка Артиги на пост главного тренера казанского «Рубина» после увольнения Рашида Рахимова.

«Франк Артига — хороший знакомый. Мы уже видим, как пострадал бюджет Татарстана. Как можно за такого тренера ещё и платить деньги? Правда это или нет, но говорят, что уже заплатили € 700 тысяч. Я вообще не понимаю — за какие заслуги?» — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

О расставании с Рахимовым пресс-служба клуба из столицы Татарстана объявила во вторник, 13 января. Главным претендентом на вакантную должность, по данным СМИ, является Франк Артига. Ранее сообщалось, что казанский клуб заплатит € 700 тыс. за досрочное расторжение контракта испанского специалиста с ангольским «Петру Атлетику».

«Какое‑то безумие, не понимаю происходящего». Корнеев — об увольнении Рахимова из «Рубина»
