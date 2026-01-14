Бернд Шустер прокомментировал уход Алонсо из «Реала» и назначние Арбелоа

Бывший полузащитник «Реала» Бернд Шустер высказался об уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера «сливочных» и назначение на его место Альваро Арбелоа.

«Я был на Суперкубке и до конца находился рядом с людьми из «Реала», никаких признаков того, что такое может случиться, не видел — для меня это стало сюрпризом.

Алонсо продолжит тренерскую карьеру: он молод, и этот опыт ему пригодится. У Арбелоа преимущество в том, что он «свой» — работал с молодёжью и хорошо знает людей в клубе. В большинстве случаев сейчас ответственность лежит скорее на команде и игроках, чем на Арбелоа. Им предстоит измениться, прибавить в игре, бороться до конца сезона и попытаться выиграть хотя бы один трофей», — приводит слова Шустера Marca со ссылкой на его речь в программе El Programa de Ortega.

Алонсо занимал должность главного тренера «Реала» с минувшего лета. В понедельник, 12 января, «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом. Его пост занял тренер молодёжной команды «сливочных» Альваро Арбелоа.