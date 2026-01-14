Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» опубликовали расписание контрольных матчей на зимние сборы

«Крылья Советов» опубликовали расписание контрольных матчей на зимние сборы
Комментарии

Официальный телеграм-канал самарских «Крыльев Советов» назвал соперников волжан по предстоящим товарищеским матчам, запланированным в ходе проведения зимних межсезонных сборов.

Всего в рамках подготовки к рестарту сезона самарский клуб планирует провести пять контрольных игр. 23 января «Крылья Советов» встретятся с сербским «ИМТ». 3 февраля команда Магомеда Адиева сыграет с московским «Торпедо», а 9 февраля — с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. 17 февраля соперником волжан станет ФК «Челябинск», 22 февраля программу межсезонных матчей самарцев завершит встреча с калининградской «Балтикой».

По итогам осенней части сезона Мир РПЛ «Крылья Советов» набрали 17 очков в 18 матчах и находятся на 12-м месте, на два очка опережая зону стыковых матчей.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Игрок «Крыльев» Гальдамес подарил Нгамалё вино

Материалы по теме
Сергей Божин: я не зря перешёл в «Крылья», но все понимали, что будет тяжело
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android