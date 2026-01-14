«Крылья Советов» опубликовали расписание контрольных матчей на зимние сборы

Официальный телеграм-канал самарских «Крыльев Советов» назвал соперников волжан по предстоящим товарищеским матчам, запланированным в ходе проведения зимних межсезонных сборов.

Всего в рамках подготовки к рестарту сезона самарский клуб планирует провести пять контрольных игр. 23 января «Крылья Советов» встретятся с сербским «ИМТ». 3 февраля команда Магомеда Адиева сыграет с московским «Торпедо», а 9 февраля — с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. 17 февраля соперником волжан станет ФК «Челябинск», 22 февраля программу межсезонных матчей самарцев завершит встреча с калининградской «Балтикой».

По итогам осенней части сезона Мир РПЛ «Крылья Советов» набрали 17 очков в 18 матчах и находятся на 12-м месте, на два очка опережая зону стыковых матчей.

Видео: Игрок «Крыльев» Гальдамес подарил Нгамалё вино