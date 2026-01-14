Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола отреагировал на игру новичка Семеньо, забившего в двух матчах после перехода

Гвардиола отреагировал на игру новичка Семеньо, забившего в двух матчах после перехода
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на игру флангового нападающего Антуана Семеньо за манчестерский клуб в первых матчах после перехода из «Борнмута» за € 75 млн (£ 65 млн).

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
13 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 53'     0:2 Шерки – 90+8'    

«Мы видели невероятную работу, которую «Борнмут» проделал с Семеньо. Сейчас я смотрю на его игру: каждый раз, когда мяч попадает к нему, он всегда оказывается в нужном месте, чтобы действовать», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.

Напомним, ганский вингер провёл два матча за «горожан» после своего трансфера. Он отличился голом и передачей в матче Кубка Англии с «Эксетером» (10:1), а также забил мяч в ворота «Ньюкасл Юнайтед» (2:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Всего в текущем сезоне 26-летний Семеньо провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме
Гол Семеньо позволил «Ман Сити» обыграть «Ньюкасл» в матче полуфинала Кубка лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android