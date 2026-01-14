Гвардиола отреагировал на игру новичка Семеньо, забившего в двух матчах после перехода

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на игру флангового нападающего Антуана Семеньо за манчестерский клуб в первых матчах после перехода из «Борнмута» за € 75 млн (£ 65 млн).

«Мы видели невероятную работу, которую «Борнмут» проделал с Семеньо. Сейчас я смотрю на его игру: каждый раз, когда мяч попадает к нему, он всегда оказывается в нужном месте, чтобы действовать», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.

Напомним, ганский вингер провёл два матча за «горожан» после своего трансфера. Он отличился голом и передачей в матче Кубка Англии с «Эксетером» (10:1), а также забил мяч в ворота «Ньюкасл Юнайтед» (2:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Всего в текущем сезоне 26-летний Семеньо провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.