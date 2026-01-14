«Пари НН» объявил состав на тренировочные сборы в Турции

Официальный телеграм-канал «Пари НН» опубликовал список игроков волжан, которые отправятся в Турцию для проведения зимних межсезонных сборов.

В состав нижегородцев на тренировочные сборы вошли вратари Никита Генералов, Егор Кошкин, Вадим Лукьянов и Никита Медведев, защитники Виктор Александров, Никита Каккоев, Свен Шоштарич Карич, Хуан Кастильо, Ярослав Крашевский, Юрий Коледин, Вадим Пигас, Эдгардо Фаринья, Артём Чистяков и Максим Шнапцев, полузащитники Вахо Бедошвили, Иван Беляев, Никита Ермаков, Андрей Ивлев, Николай Калинский, Даниил Лесовой, Мамаду Майга, Лука Вешнер Тичич, Алекс Сарфо, Реналдо Сефас и Егор Смелов, нападающие Хуан Боселли, Вячеслав Грулёв и Олакунле Олусегун.

Сообщается, что о присоединившихся к команде новичках будет объявлено дополнительно.

По итогам осенней части сезона Мир РПЛ «Пари НН» набрал 14 очков в 18 матчах и находится на 14-м месте — в зоне стыковых матчей, на два очка опережая зону прямого вылета.

