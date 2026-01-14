Стало известны подробности по будущему Эндрика на фоне ухода Алонсо из «Реала»

Мадридский «Реал» может вернуть бразильского форварда Эндрика из аренды в «Лионе». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, в контракте Эндрика с французским клубом есть пункт, позволяющий завершить аренду досрочно, который активен до 20 января. Однако отмечается, что несмотря на уход испанского специалиста Хаби Алонсо, в «Реале» довольны дебютом бразильца в составе «Лиона» и не намерены отзывать футболиста, если не случится форс-мажорных ситуаций с форвардами команды. Утверждается, что сам он также счастлив в новой команде.

Напомнил, Эндрик был арендован до конца сезона. В дебютном матче за клуб в 1/16 Кубка Франции с «Лиллем» (2:1) бразилец отметился победным голом. В составе «сливочных» в первой половине сезона бразилец сыграл три матча во всех турнирах, проведя на поле 99 минут.