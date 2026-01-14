Скидки
Главная Футбол Новости

«Это показывает, что в клубе не всё в порядке». Клопп — об уходе Алонсо из «Реала»

«Это показывает, что в клубе не всё в порядке». Клопп — об уходе Алонсо из «Реала»
Комментарии

Известный немецкий специалист Юрген Клопп поделился мнением о ситуации в мадридском «Реале» на фоне отставки Хаби Алонсо с поста главного тренера «сливочных». Специалист был уволен на следующий день после поражения команды в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:3).

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

«Если Хаби Алонсо, который более двух лет в Леверкузене демонстрировал свой выдающийся тренерский талант, вынужден покинуть «Реал» Мадрид всего через шесть месяцев, это показывает, что в клубе не всё в порядке», — приводит слова Клоппа Spox.

Алонсо возглавлял «Реал» с лета 2025 года, ранее он работал в «Байере». Пост главного тренера «сливочных» занял другой экс-игрок мадридцев, Альваро Арбелоа. Ранее сообщалось, что Клопп является одним из кандидатов на пост главного тренера мадридского клуба.

