Главный тренер «Ростова-2» Александр Аброскин стал помощником Заура Тедеева в «Акроне»

Официальный телеграм-канал тольяттинского «Акрона» объявил о вхождении в состав тренерского штаба Заура Тедеева в качестве ассистента 38-летнего Александра Аброскина.

С января 2024 года по декабрь 2025 года Аброскин работал в должности главного тренера «Ростова-2», выступающего в Леон Второй лиге Б. По итогам сезона-2025 «двойка» жёлто-синих заняла шестое место в Группе 1 Второй лиги Б, набрав 49 очков в 36 матчах (+14=7-15).

В структуре молодёжного футбола «Ростова» специалист работал с июля 2021 года, в том числе под руководством нынешнего главного тренера «Акрона» Заура Тедеева.

По итогам осенней части сезона Мир РПЛ «Акрон» набрал 21 очко в 18 матчах и находится на девятом месте, на шесть очков опережая зону стыковых матчей.

Видео: «Локомотив» в товарищеском матче проиграл «Акрону»

