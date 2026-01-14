Скидки
Флорентино Перес никогда не поддерживал Хаби Алонсо в «Реале» — ESPN

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес никогда не поддерживал бывшего главного тренера клуба Хаби Алонсо во время работы. Об этом сообщает издание ESPN.

По информации источника, настоял на назначении Алонсо в клубе именно исполнительный директор Хосе Анхель Санчес. Отмечается, что Санчес вёл переговоры с испанским специалистом, тогда как идея Переса состояла в том, чтобы призвать другого тренера.

12 января «Королевский клуб» объявил об отставке Хаби Алонсо и назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером. Алонсо возглавлял команду с лета 2025 года. «Реал» провёл под его руководством 34 встречи во всех турнирах, в которых одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

