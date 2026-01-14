Скидки
В «Реале» сделали заявление на фоне новостей, что именно клуб уволил Хаби Алонсо

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо высказался об отставке Хаби Алонсо с поста главного тренера «сливочных» на фоне новостей и инсайдов, что испанский тренер был уволен руководством, а не расторг контракт по обоюдному согласию. Информация об уходе Алонсо появилась на следующий день после поражения мадридской команды в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:3).

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

«Уход Хаби был осуществлён по взаимному согласию. Мы желаем ему всего наилучшего», — приводит слова Бутрагеньо журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Алонсо возглавлял «Реал» с лета 2025 года, ранее он работал в «Байере». Пост главного тренера «сливочных» занял другой экс-игрок мадридцев, Альваро Арбелоа.

