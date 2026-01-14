В «Реале» сделали заявление на фоне новостей, что именно клуб уволил Хаби Алонсо

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо высказался об отставке Хаби Алонсо с поста главного тренера «сливочных» на фоне новостей и инсайдов, что испанский тренер был уволен руководством, а не расторг контракт по обоюдному согласию. Информация об уходе Алонсо появилась на следующий день после поражения мадридской команды в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:3).

«Уход Хаби был осуществлён по взаимному согласию. Мы желаем ему всего наилучшего», — приводит слова Бутрагеньо журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Алонсо возглавлял «Реал» с лета 2025 года, ранее он работал в «Байере». Пост главного тренера «сливочных» занял другой экс-игрок мадридцев, Альваро Арбелоа.