Антуан Семеньо повторил редкое достижение в «Ман Сити» 17-летней давности

«Манчестер Сити» добился выездной победы над «Ньюкаслом» в полуфинале Кубка английской лиги, завершив матч со счётом 2:0.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
13 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 53'     0:2 Шерки – 90+8'    

Одним из авторов мячей стал вингер Антуан Семеньо, которого «горожане» приобрели у «Борнмута» всего неделю назад. Новичок отличился уже во второй игре подряд: ранее он поразил ворота соперника в своём дебютном матче за клуб — против «Эксетера» в Кубке Англии, где «Сити» разгромил соперника 10:1.

Таким образом, Семеньо стал первым футболистом «Манчестер Сити» с 2009 года, сумевшим забить в двух стартовых матчах за команду. В последний раз подобное достижение покорялось Эммануэлю Адебайору.

