Антуан Семеньо повторил редкое достижение в «Ман Сити» 17-летней давности

«Манчестер Сити» добился выездной победы над «Ньюкаслом» в полуфинале Кубка английской лиги, завершив матч со счётом 2:0.

Одним из авторов мячей стал вингер Антуан Семеньо, которого «горожане» приобрели у «Борнмута» всего неделю назад. Новичок отличился уже во второй игре подряд: ранее он поразил ворота соперника в своём дебютном матче за клуб — против «Эксетера» в Кубке Англии, где «Сити» разгромил соперника 10:1.

Таким образом, Семеньо стал первым футболистом «Манчестер Сити» с 2009 года, сумевшим забить в двух стартовых матчах за команду. В последний раз подобное достижение покорялось Эммануэлю Адебайору.

