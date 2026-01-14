Скидки
Н'Голо Канте — в шаге от трансфера в европейский клуб — Фабрицио Романо

Турецкий клуб «Фенербахче» продолжает предметные переговоры по 34-летнему опорному полузащитнику Н'Голо Канте, который в данный момент выступает за саудовский клуб «Аль-Иттихад», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Соглашение между Н’Голо Канте и «Фенербахче» по личным условиям уже очень близко после позитивной встречи, состоявшейся во вторник.

Переговоры с «Аль-Иттихадом» продолжаются, при этом сроки сделки пока не гарантированы. Бесплатный уход не рассматривается — «Аль-Иттихад» требует компенсацию за игрока», — написал у себя в соцсетях Романо.

Н'Голо Канте подписал контракт с «Аль-Иттихадом» в 2023 году, перейдя из «Челси» в качестве свободного агента. В составе саудовского клуба он провёл 101 матч, в котором забил девять голов и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт Канте с «Аль-Иттихадом» истекает этим летом. Его рыночная стоимость, согласно оценкам Transfermarkt, составляет € 4,5 млн.

Канте («Челси») не смог реализовать выход один на один

