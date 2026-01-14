The Athletic опубликовал подробности увольнения Хаби Алонсо из «Реала»

Бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо назвал своё увольнение необоснованным и ошибочным, сообщает The Athletic.

После поражения от «Барселоны» в матче за Суперкубок Испании (2:3) Алонсо пригласили на тренировочную базу клуба. Там он провёл встречу с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом, который уведомил специалиста о прекращении сотрудничества. В ответ Алонсо дал понять, что категорически не согласен с этим решением, назвав его несправедливым и неправильным. Причины своего ухода он связал с так называемой «культурой власти галактикос», существующей внутри клуба.

Хаби Алонсо возглавил мадридскую команду 1 июня 2025 года. На момент его увольнения «Реал» занимал второе место в турнирной таблице Ла Лиги и располагался на седьмой позиции в Лиге чемпионов.

