Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» близок к трансферу дорогостоящего полузащитника из Бразилии — источник

«Зенит» близок к трансферу дорогостоящего полузащитника из Бразилии — источник
Комментарии

Переговоры между «Зенитом» и «Ред Булл Брагантино» по трансферу полузащитника Джон Джона находятся на финальной стадии, сообщает популярный журналист Пабло Оливейра на своей страничке в Х.

По сведениям источника, ранее игрок сменил агента на более подходящего для ведения переговоров с российским клубом.

Напомним, недавно полузащитник уже попрощался с болельщиками «Брагантино» в социальных сетях.

Джон играет за «Брагантино» с лета 2024 года. За этот период хавбек принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

По слухам, в Джоне видят замену ушедшему в «Крузейро» Жерсону.

«Крузейро» представил Жерсона роликом в стиле GTA

Материалы по теме
Календарь РПЛ ломает шансы «Зенита» и ЦСКА на чемпионство? Разбор
Календарь РПЛ ломает шансы «Зенита» и ЦСКА на чемпионство? Разбор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android