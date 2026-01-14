«Зенит» близок к трансферу дорогостоящего полузащитника из Бразилии — источник

Переговоры между «Зенитом» и «Ред Булл Брагантино» по трансферу полузащитника Джон Джона находятся на финальной стадии, сообщает популярный журналист Пабло Оливейра на своей страничке в Х.

По сведениям источника, ранее игрок сменил агента на более подходящего для ведения переговоров с российским клубом.

Напомним, недавно полузащитник уже попрощался с болельщиками «Брагантино» в социальных сетях.

Джон играет за «Брагантино» с лета 2024 года. За этот период хавбек принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

По слухам, в Джоне видят замену ушедшему в «Крузейро» Жерсону.

