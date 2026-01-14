Женское «Чертаново» представило нового главного тренера

Женское «Чертаново» в социальных сетях объявило о назначении Андрея Богданавичуса на пост главного тренера.

«Два предыдущих сезона, проведённые с Алексеем Тарасюком, оставили исключительно приятные впечатления – абсолютно не случайно тренер пошёл на повышение в ЖФК «Зенит». А мы продолжаем жить, учиться и работать, но уже с новым наставником! Встречайте: Андрей Богданавичус – новый главный тренер ЖФК «Чертаново»!

Андрей Владимирович, работа в «Чертаново» бесследно не проходит – это яркая и наполненная здравым смыслом страница в футбольной биографии. Желаем энтузиазма и усердия, старания и терпения: мы готовы трудиться – вперёд, к новым свершениям! Удачи!» — написано в сообщении клуба.