Челси — Арсенал: во сколько начало, где смотреть матч 1/2 финала Кубка английской лиги

«Челси» — «Арсенал»: во сколько начало, где смотреть матч 1/2 финала Кубка лиги
Комментарии

Сегодня, 14 января, состоится матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Арсеналом». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
В другой полуфинальной паре Кубка лиги встречались «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». «Сороки» уступили «горожанам» со счётом 0:2, матч прошёл накануне, 13 января.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл». В прошлогоднем финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» и впервые в своей истории выиграли этот трофей. Голами в матче с «Ливерпулем» отметились Александер Исак и Дэн Бёрн.

Календарь матчей Кубка лиги
Турнирная сетка Кубка лиги
