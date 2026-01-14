Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Фрайбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челси — Арсенал: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Челси» — «Арсенал»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 14 января, состоится матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Арсеналом». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Челси» и «Арсенала» друг с другом:

АПЛ, 13-й тур, 30 октября 2025 года, «Челси» — «Арсенал» — 1:1;
АПЛ, 29-й тур, 16 марта 2025 года, «Арсенал» — «Челси» — 1:0;
АПЛ, 11-й тур, 11 ноября 2024 года, «Челси» — «Арсенал» — 1:1;
АПЛ, 26-й тур, 23 марта 2024 года, «Арсенал» — «Челси» — 5:0;
АПЛ, 9-й тур, 21 октября 2023 года, «Челси» — «Арсенал» — 2:2.

С историей личных встреч «Челси» и «Арсенала» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь матчей Кубка лиги
Турнирная сетка Кубка лиги
Материалы по теме
«Челси» — «Арсенал»: во сколько начало, где смотреть матч 1/2 финала Кубка лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android