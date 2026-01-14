«Наслаждаюсь каждым моментом». Антуан Семеньо — об адаптации в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо высказался об адаптации в команде после матча 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0). Семеньо отметился голом.

«Здесь царит идеальная атмосфера. Все уверены в себе и стремятся к лучшему. Я только что пришёл, и они помогли мне обрести уверенность, меня тепло приняли.

Это было непросто, безусловно, непросто, но пока мне всё нравится, я очень быстро всё усваиваю. Мне это нравится. Я переношу уверенность, которую получил в «Борнмуте», сюда. Я играю с улыбкой на лице. Я наслаждаюсь каждым моментом.

Сегодня была сложная игра. Нам просто нужно было держаться, мы знали, что у нас будут шансы. Я оказался в нужном месте, чтобы забить, и мы победили, так что мы счастливы», — приводит слова Семеньо официальный сайт «Манчестер Сити».