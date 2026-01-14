Скидки
Главная Футбол Новости

Агент Рикардо сообщил о переговорах с «Динамо» о возможном переходе из «Ботафого»

Комментарии

Агент Элтон Кардосо, представляющий интересы игрока «Ботафого» Рикардо, подтвердил информацию о переговорах с московским «Динамо».

«Мы ведём переговоры с «Динамо» о возможном трансфере Рикардо», — сказал Кардосо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Рикардо выступает в составе «Ботафого» с января 2025 года. За этот период защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

