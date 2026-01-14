«Оренбург» опубликовал расписание контрольных матчей на зимних сборах

«Оренбург» проведёт 10 контрольных матчей на зимних тренировочных сборах. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.
Расписание контрольных матчей «Оренбурга»:
19 января, 19:00. «Оренбург» — «Сурхан» (Узбекистан);
24 января, 19:00. «Оренбург» — «Борац» (Босния и Герцеговина);
31 января, 13:00. «Оренбург» — «Морнар» (Черногория);
31 января. О сопернике будет сообщено позднее;
6 февраля, 13:00. «Оренбург» — «Арсенал» Тула;
6 февраля, 19:00. «Оренбург» — «Бунёдкор» (Узбекистан);
13 февраля, 13:00. «Оренбург» — «Алашкерт» (Армения);
13 февраля, 19:00. «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород»;
20 февраля, 13:00. «Оренбург» — «Родина»;
20 февраля, 19:00. «Оренбург» — «Рубин».