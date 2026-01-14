Скидки
Главная Футбол Новости

«Оренбург» опубликовал расписание контрольных матчей на зимних сборах

«Оренбург» опубликовал расписание контрольных матчей на зимних сборах
Комментарии

«Оренбург» проведёт 10 контрольных матчей на зимних тренировочных сборах. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Расписание контрольных матчей «Оренбурга»:

19 января, 19:00. «Оренбург» — «Сурхан» (Узбекистан);
24 января, 19:00. «Оренбург» — «Борац» (Босния и Герцеговина);
31 января, 13:00. «Оренбург» — «Морнар» (Черногория);
31 января. О сопернике будет сообщено позднее;
6 февраля, 13:00. «Оренбург» — «Арсенал» Тула;
6 февраля, 19:00. «Оренбург» — «Бунёдкор» (Узбекистан);
13 февраля, 13:00. «Оренбург» — «Алашкерт» (Армения);
13 февраля, 19:00. «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород»;
20 февраля, 13:00. «Оренбург» — «Родина»;
20 февраля, 19:00. «Оренбург» — «Рубин».

