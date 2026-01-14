«Год получился непростым». Артём Дзюба — об итогах 2025-го

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался об итогах 2025 года.

«Ключевое событие — сохранение прописки «Акрона» в РПЛ. В этом сезоне тоже идём неплохо.

Что касается личных итогов, то выделю три рекорда, которые мне удалось поставить на данный момент. И я ими очень горжусь! Потому что всю карьеру ты играешь, двигаешься к каким-то целям, которые по прошествии времени будешь вспоминать и думать, что пройден интересный и непростой путь.

Если говорить про неспортивные итоги 2025-го, то, слава богу, родители здоровы, с детишками всё хорошо. Поэтому грех жаловаться.

Хотя год получился непростым. С одной стороны, я сейчас живу большую часть времени в Тольятти, и это непривычно. С другой — как спортсмен и как личность я развиваюсь. Потому что становлюсь старшим товарищем для молодых ребят вокруг. Много подсказываю им, и не только на поле, но и за его пределами. Я уже такой дядька-наставник. И это интересная для меня роль. Раньше я был более взрывной и агрессивный, а сейчас это уже выходит на второй план, и надо быть мудрее, спокойнее. Уже нужно помогать не только визгами и криками. Хотя и без этого не обходится, конечно», — приводит слова Дзюбы «Спорт-экспресс».