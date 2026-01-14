Расписание матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 14 января

Сегодня, 14 января, состоятся матчи 1/2 финала Кубка африканских наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня в турнире.

Расписание матчей Кубка Африки на 14 января (время московское):

20:00. Мали — Египет;

23:00. Нигерия — Марокко.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Материалы по теме Мохамед Салах объяснил победу Египта над Кот-д'Ивуаром в 1/4 финала Кубка Африки

Самые большие стадионы мира: