«Нереально вспотел». Артём Дзюба рассказал о самом памятном телефонном разговоре в жизни

«Нереально вспотел». Артём Дзюба рассказал о самом памятном телефонном разговоре в жизни
Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос о самом памятном телефонном разговоре в жизни.

— Расскажи о самом памятном телефонном разговоре в жизни.
— Со Станиславом Саламовичем Черчесовым перед ЧМ-2018. Я же думал, что меня не вызовут! А разговор… На самом деле это был 25-минутный монолог Черчесова, а я только успевал: «Ага. Да… Угу». При этом нереально вспотел — будто под ливень попал. Понимал, что решается вопрос моего участия в турнире.

— Спорить было невозможно?
— Перед чемпионатом мира я и не хотел, — приводит слова Дзюбы «Спорт-экспресс».

Артём Дзюба провёл на чемпионате мира пять матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

