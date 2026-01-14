Росеньор: мы тактически работали над игрой с «Арсеналом» с момента, как я пришёл в «Челси»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о предстоящем матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом». Встреча состоится сегодня, 14 января.

«Мы тактически работали над игрой с «Арсеналом» с того момента, как я пришёл в клуб. Мы знаем, насколько важна эта игра, мы посмотрели все их матчи, проанализировали каждый аспект их игры, включая стандартные положения, в которых они очень хороши. На многое можно повлиять.

Мы говорим о системах и тактике, о том, как прессинговать, как строить игру, но что меня очень порадовало — всего за два дня моего пребывания здесь — это отношение команды к игре с «Чарльтоном». С точки зрения нашей энергии, интенсивности прессинга, выигрыша единоборств. Если нет интенсивности, если не готовы делать основы — выигрывать единоборства или хорошо защищаться при стандартных положениях — очень трудно победить.

Я уверен в команде, игроки показали, не только за время до моего прихода, но и за последние несколько дней, что они действительно полны решимости. Они действительно верят в себя.

«Арсенал» хорош во всём. Они очень хороши без мяча. У них есть чёткое представление о том, как они хотят играть с мячом. И, кроме того, они очень хорошо организованы и отлично разыгрывают стандартные положения. Я уважаю их и, думаю, они будут уважать нас, потому что мы тоже хорошая команда. Нам нужно будет показать действительно хорошую игру, это будет отличный матч», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».