Радимов дал совет следующему тренеру «Рубина»

Комментарии

Известный экс-футболист Владислав Радимов высказался о ситуации в «Рубине». Накануне клуб уволил Рашида Рахимова с поста главного тренера. По данным СМИ, команду должен возглавить испанец Франк Артига. Радимов дал совет следующему тренеру «Рубина» — нужно найти баланс между атакой и защитой, а также строить игру в атакующей манере.

«Единственный вариант, который подходит команде, это играть в более атакующий манере. Рахимов — консервативный тренер. Ему не удалось сделать шаг вперёд, чтобы команда боролась за медали, хотя состав позволяет.

Новому тренеру надо найти баланс между обороной и атакой. Команда должна играть в более атакующей манере», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

