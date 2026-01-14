Тренер «Челси» Росеньор: достаточно ресурсов и инструментов, чтобы побеждать уже сейчас

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о возможной победе клуба в Кубке английской лиге. В 1/2 финала команда встретится с «Арсеналом» 14 января и 3 февраля.

«Если не позаботиться о следующей игре, этих трофеев не будет. Поэтому я думаю только о победе в следующей игре. Я чувствовал это в матче с «Чарльтоном». Я чувствую это в матче с «Арсеналом». И после этого буду чувствовать это в матче с «Брентфордом».

Я сосредоточен на настоящем моменте. Сосредоточен на проведении лучших тренировок, лучших собраний, лучших советов, лучшей информации, чтобы выиграть следующую игру. Потому что, честно говоря, финалов и трофеев не существует, если ты не заботишься о настоящем.

Я бы хотел остаться здесь на шесть лет и дольше, но понимаю, что для этого мне нужно побеждать. Понимаю, что у каждого клуба свой проект, и слово «проект» сейчас часто используется в футболе, но суть любого проекта в том, что в каждой игре ты пытаешься победить. Всё просто.

Так что да, у меня есть идеи о том, как я хочу, чтобы команда выглядела через год, два года, три года. Но думаю, что у меня достаточно ресурсов и инструментов, чтобы побеждать уже сейчас. Я ясно дал это понять игрокам. Поэтому мы сделаем всё возможное в среду», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».