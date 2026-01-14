Скидки
Полузащитник «Акрона» Бистрович: Баринов будет большой помощью для ЦСКА

Футболист тольяттинского «Акрона» Кристиян Бистрович высказался относительно перехода полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. Ранее Бистрович выступал за армейцев.

«Я слышал много новостей насчёт перехода Баринова в ЦСКА. Мы все знаем, какой он хороший игрок. И думаю, что он будет большой помощью для ЦСКА. У команды будет 12 туров, посмотрим, сможет ли ЦСКА бороться за чемпионство», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

О переходе Баринова ЦСКА объявил накануне, 13 января. Дмитрий — воспитанник системы железнодорожников, всю свою карьеру он провёл в «Локомотиве».

