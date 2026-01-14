Скидки
«Где такое видано?» Артём Дзюба заявил, что Губерниев не разбирается в футболе

Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу, нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о спортивном комментаторе и телеведущем Дмитрии Губерниеве. По словам Дзюбы, Губерниев вообще не понимает футбол.

— Хотим мы или нет, но мы смотрим на Запад. Музыку, фильмы мы чуть-чуть подворовываем с Запада, из Америки — это нормально. Если они делают лучше, почему мы не можем это использовать, но делать со своей изюминкой? Так и здесь, например, ведущие — Каррагер, Анри, Ширер. Они рассказывают вещи и подмечают нюансы, которые обывателю не сразу понятны, но интересны. У нас что? Это же вообще… На 100% знаю, что наши эксперты, пока их пудрят перед эфиром, узнают счёт матча. И говорят: «Хорошая боевая игра, всё понятно». Абсолютно банальные вещи. Так и я могу. И рыбак с удочкой может так же. Это ни о чём! Где такое видано, как у нас, что Дима Губерниев 17 видов спорта обозревает?

— Так он главный обозреватель страны.
— О чём и говорю. Он футбол же вообще не понимает, смотрел его один или два раза. Я тоже могу на балет смотреть, но я не понимаю нюансов — в какой момент ошибка, а где нет, — приводит слова Дзюбы «Спорт-экспресс».

