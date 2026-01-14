Игрок «Пари НН» Ермаков: наше место — не то, что мы хотим. Недобрали минимум четыре очка

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Никита Ермаков высказался о возвращении команды из отпуска и турнирном положении в Мир Российской Премьер-Лиге. «Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков за 18 матчей.

«Из отпуска выходим в отличном настроении, соскучились друг по другу, по тренировочному процессу. Конечно, место в таблице — не то, что нам хотелось. Но мы верим в лучшее. Главная наша проблема — в результате. Где-то были матчи, где мы не заслуживали поражения. Думаю, минимум четыре очка мы недобрали. Были и хорошие матчи, и плохие, как мои, так и командные. Но мы работаем», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.