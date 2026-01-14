Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Фрайбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Пари НН» Ермаков: наше место — не то, что мы хотим. Недобрали минимум четыре очка

Игрок «Пари НН» Ермаков: наше место — не то, что мы хотим. Недобрали минимум четыре очка
Комментарии

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Никита Ермаков высказался о возвращении команды из отпуска и турнирном положении в Мир Российской Премьер-Лиге. «Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков за 18 матчей.

«Из отпуска выходим в отличном настроении, соскучились друг по другу, по тренировочному процессу. Конечно, место в таблице — не то, что нам хотелось. Но мы верим в лучшее. Главная наша проблема — в результате. Где-то были матчи, где мы не заслуживали поражения. Думаю, минимум четыре очка мы недобрали. Были и хорошие матчи, и плохие, как мои, так и командные. Но мы работаем», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Официально
«Пари НН» объявил состав на тренировочные сборы в Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android