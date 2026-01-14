Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Фрайбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Промокашка». Дмитрий Губерниев дерзко ответил на критику Дзюбы

«Промокашка». Дмитрий Губерниев дерзко ответил на критику Дзюбы
Комментарии

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев ответил на критику со стороны нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. Форвард заявил, что Губерниев совершенно не разбирается в футболе.

«Артём Дзюба прекрасен! Люблю его! Тут он мне напоминает киноперсонажа Промокашку из культового фильма (кинокартина «Место встречи изменить нельзя». — Прим. «Чемпионата»)! Ну, так и я могу — воскликнул Промокашка, глядя на игру Шарапова на фортепиано!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, что Губерниев является советником министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярёва.

Материалы по теме
«Где такое видано?» Артём Дзюба заявил, что Губерниев не разбирается в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android