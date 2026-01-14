ЦСКА опубликовал состав на первый зимний сбор в Абу-Даби

Московский ЦСКА в телеграм-канале сообщил состав команды, который начал первый учебно-тренировочный зимний сбор в Абу-Даби (ОАЭ).

Состав ЦСКА на первый зимний сбор:

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Егор Бесаев, Николай Баровский.

Защитники: Мойзес, Матвей Лукин, Жоао Виктор, Милан Гаич, Рамиро Ди Лусиано, Джамалутдин Абдулкадыров, Мингиян Бадмаев, Кирилл Данилов.

Полузащитники: Матвей Кисляк, Данил Круговой, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов, Матия Попович, Глеб Пополитов, Родриго Вильягра, Артём Бандикян, Энрике Кармо, Матеус Алвес, Даниэль Руис.

Нападающие: Лусиано Гонду, Тамерлан Мусаев, Алеррандро, Максим Воронов.

На первом сборе армейцы сыграют с тольяттинским «Акроном» и самаркандским «Динамо» 22 и 25 января соответственно.