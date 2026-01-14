Голкипер «Локомотива» Татьяна Щербак приняла решение завершить игровую карьеру

Вратарь женского московского «Локомотива» Татьяна Щербак приняла решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Ранее 28-летняя Татьяна Щербак выступала за «Кубаночку» и «Краснодар». Она провела в «Локомотиве» четыре с половиной сезона, став победительницей чемпионата России, а также обладательницей двух Кубков и Суперкубка страны. В её активе 38 игр за сборную России.

«Хочу выразить большую благодарность футбольному клубу «Локомотив» за всё, что он мне дал. «Локо» стал для меня семьёй. В ней было много хорошего и не очень, но этот путь, пройденный вместе, изменил мою жизнь навсегда. Также хочу сказать спасибо болельщикам за их бесценную поддержу. «Локомотиву» желаю только роста и процветания», — сказала Щербак.

«Таня, ты оставила огромный след в истории нашего клуба. Мы всегда будем помнить твои великолепные сейвы, взятые пенальти, твои профессиональные и человеческие качества. Как бы ни сложилась твоя дальнейшая жизнь, мы будем переживать за тебя и желать успеха во всех начинаниях. В любой момент рады видеть тебя на «Сапсан Арене»!» — написано в сообщении клуба.