Полузащитник «Челси» Гарначо: мы уже показали миру, что можем обыграть любую команду

Полузащитник «Челси» Алехандро Гарначо высказался о предстоящем матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом». Встреча состоится сегодня, 14 января. Ранее Гарначо оформил дубль в матче 1/4 финала с «Кардифф Сити» (3:1).

«Иногда люди думают, что лучший момент — это когда ты забиваешь голы, но очевидно, что футбол — это нечто большее. Всегда радуешься, когда забиваешь, но теперь нас ждёт полуфинал. Это большая возможность для нас оказаться на «Уэмбли» и попытаться выиграть трофей, что всегда приятно.

В этом клубе нужно выигрывать трофеи. Это было бы потрясающе. Это кубковый турнир, трофей, всё имеет значение. Мы очень мотивированы на этот полуфинал и надеемся попасть на «Уэмбли».

Мы знаем, что будет тяжело, но мы уже показали миру, что можем обыграть любую команду. Например, «Барселону», или когда мы играли с «Арсеналом» дома вдесятером, мы показали, что мы фантастическая команда, поэтому мы можем это сделать.

Конечно, игра с такой командой — это дополнительная мотивация, но мы не зацикливаемся на том, кто наш соперник. Мы сосредоточены только на том, чтобы выиграть игру, и, надеюсь, нам это удастся», — приводит слова Гарначо официальный сайт «Челси».