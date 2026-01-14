Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Челси» Гарначо: мы уже показали миру, что можем обыграть любую команду

Полузащитник «Челси» Гарначо: мы уже показали миру, что можем обыграть любую команду
Комментарии

Полузащитник «Челси» Алехандро Гарначо высказался о предстоящем матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом». Встреча состоится сегодня, 14 января. Ранее Гарначо оформил дубль в матче 1/4 финала с «Кардифф Сити» (3:1).

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Иногда люди думают, что лучший момент — это когда ты забиваешь голы, но очевидно, что футбол — это нечто большее. Всегда радуешься, когда забиваешь, но теперь нас ждёт полуфинал. Это большая возможность для нас оказаться на «Уэмбли» и попытаться выиграть трофей, что всегда приятно.

В этом клубе нужно выигрывать трофеи. Это было бы потрясающе. Это кубковый турнир, трофей, всё имеет значение. Мы очень мотивированы на этот полуфинал и надеемся попасть на «Уэмбли».

Мы знаем, что будет тяжело, но мы уже показали миру, что можем обыграть любую команду. Например, «Барселону», или когда мы играли с «Арсеналом» дома вдесятером, мы показали, что мы фантастическая команда, поэтому мы можем это сделать.

Конечно, игра с такой командой — это дополнительная мотивация, но мы не зацикливаемся на том, кто наш соперник. Мы сосредоточены только на том, чтобы выиграть игру, и, надеюсь, нам это удастся», — приводит слова Гарначо официальный сайт «Челси».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android