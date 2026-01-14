Скидки
Болельщики четырёх сборных могут не попасть на ЧМ из-за запрета на въезд в США

Фанаты национальных команд Гаити, Ирана, Кот-д'Ивуара и Сенегала могут не попасть на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года из-за запрета на въезд в Соединённые Штаты Америки для граждан этих государств. Об этом сообщает Fox News. Исключение при запрете на въезд в США действует только для игроков, тренеров и других участников официальных делегаций.

По данным источника, болельщики Ирана, Кот-д'Ивуара, Гаити и Сенегала, как и их национальные футбольные федерации, опасаются, что они останутся без виз, так как эти сборные проводят свои матчи в американских городах.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в трёх странах: США, Мексике и Канаде. Турнир продлится с 11 июня по 19 июля.

