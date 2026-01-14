Скидки
Отец Сабы Сазонова прокомментировал информацию о возможном уходе сына из «Торино»

Андрей Сазонов, отец защитника «Торино» Сабы Сазонова, прокомментировал информацию о возможном уходе сына из туринского клуба.

«Вероятность смены клуба существует. В прошлое трансферное окно у «Торино» было замечательное предложение от «Хетафе». Но по причине того, что «Торино» допустил ошибку в электронном адресе игрока, а трансфер был в последние минуты, всё сорвалось. Если «Торино» будет вести себя адекватно, переход может случиться. Это европейские клубы — топ-5. Со стороны РПЛ был интерес в прошлое трансферное окно, но мы не рассматриваем РПЛ для возвращения», — сказал Сазонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее издание Metaratings сообщало, что Сазонов хочет покинуть «Торино».

