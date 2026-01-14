Скидки
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Гурцкая: Кахигао привёз в «Спартак» двух очень посредственных игроков

Гурцкая: Кахигао привёз в «Спартак» двух очень посредственных игроков
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о работе спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао, вспомнив о трансферах защитников Александера Джику и Кристофера Ву.

— Мне кажется, мы можем делать выводы о работе Кахигао. Что он провалил назначение тренера… Ну, то есть по всем срокам он его провалил.
— Да. Да. Провалил. Привёз [к тому же] игроков очень посредственных.

— Кого?
— Ну вот этих двух… Джику и Ву.

— Да ну ладно. У них были очень хорошие матчи.
— В чемпионате России?

— В чемпионате Анголы, блин. А где ещё?
— Ты сейчас ориентируешься по какому-то одному матчу. В общем и целом у тебя оставляет впечатление, что это лучшая пара центральных защитников в России?

— Нет. Однозначно нет.
— Ну, о чём тогда ты говоришь? — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».


