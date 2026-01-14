Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Тарханов возглавил женскую команду «Енисея»

Александр Тарханов возглавил женскую команду «Енисея»
Комментарии

Новым главным тренером женского красноярского «Енисея» стал 71-летний Александр Тарханов. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Отмечается, что срок контракта с Александром Тархановым рассчитан до конца сезона-2026.

«Александр Тарханов начал карьеру игрока в красноярском «Автомобилисте» и является воспитанником местного футбола. В разные годы он тренировал «Спартак», «Кубань», «Славию», «Химки», «Торпедо», «Енисей» и «Урал». Среди его высших тренерских достижений в чемпионатах России — пятые места с ЦСКА и «Крыльями Советов», а также звание серебряного призёра чемпионата Армении с командой «Пюник». Отметим, что в тренерский штаб ЖФК «Енисей» также вошли Артём Баранов и Евгений Алексеев», — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
Официально
Женское «Чертаново» представило нового главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android