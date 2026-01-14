Александр Тарханов возглавил женскую команду «Енисея»

Новым главным тренером женского красноярского «Енисея» стал 71-летний Александр Тарханов. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Отмечается, что срок контракта с Александром Тархановым рассчитан до конца сезона-2026.

«Александр Тарханов начал карьеру игрока в красноярском «Автомобилисте» и является воспитанником местного футбола. В разные годы он тренировал «Спартак», «Кубань», «Славию», «Химки», «Торпедо», «Енисей» и «Урал». Среди его высших тренерских достижений в чемпионатах России — пятые места с ЦСКА и «Крыльями Советов», а также звание серебряного призёра чемпионата Армении с командой «Пюник». Отметим, что в тренерский штаб ЖФК «Енисей» также вошли Артём Баранов и Евгений Алексеев», — написано в сообщении клуба.