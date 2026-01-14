Тренер «Арсенала» Артета высказался о возвращении Хаверца после травмы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил возвращение нападающего Кая Хаверца после продолжительного восстановления от травмы. Хаверц вышел на замену в матче третьего раунда Кубка Англии с «Портсмутом» (4:1).
«Конечно, мы очень по нему скучали. Год — это долгий срок в футболе, но, как вы сказали, он вернулся в отличной форме, очень уверен в себе. Он такой умный игрок, что сразу же находит общий язык с другими футболистами, и видно, как сильно они его любят, потому что каждый раз, когда он оказывался в штрафной или рядом с ней, все на скамейке запасных подпрыгивали от радости. Так что да, мы очень рады, что он у нас есть, он нам очень поможет, и теперь нам нужно поддерживать его в хорошей форме», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».
