Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета высказался о возвращении Хаверца после травмы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил возвращение нападающего Кая Хаверца после продолжительного восстановления от травмы. Хаверц вышел на замену в матче третьего раунда Кубка Англии с «Портсмутом» (4:1).

Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Портсмут
Портсмут
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
1:0 Бишоп – 3'     1:1 Доззелл – 8'     1:2 Мартинелли – 25'     1:3 Мартинелли – 51'     1:4 Мартинелли – 72'    

«Конечно, мы очень по нему скучали. Год — это долгий срок в футболе, но, как вы сказали, он вернулся в отличной форме, очень уверен в себе. Он такой умный игрок, что сразу же находит общий язык с другими футболистами, и видно, как сильно они его любят, потому что каждый раз, когда он оказывался в штрафной или рядом с ней, все на скамейке запасных подпрыгивали от радости. Так что да, мы очень рады, что он у нас есть, он нам очень поможет, и теперь нам нужно поддерживать его в хорошей форме», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

