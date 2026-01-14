Скидки
Микель Артета отреагировал на уход Хаби Алонсо из «Реала»

Микель Артета отреагировал на уход Хаби Алонсо из «Реала»
Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался об уходе Хаби Алонсо из испанского «Реала» Мадрид. Алонсо покинул пост главного тренера «Реала» в понедельник, 12 января.

«У меня не так много подробностей о ситуации, не знаю, было ли это решение Хаби уйти или решение клуба. Поэтому, очевидно, очень сложно высказать своё мнение. Каким бы ни было решение, я просто желаю Хаби Алонсо всего наилучшего, потому что он замечательный человек и невероятный тренер, уверен, что бы он ни решил делать в будущем, это будет на высшем уровне», — приводит слова Микеля Артеты официальный сайт «Арсенала».

