Микель Артета отреагировал на уход Хаби Алонсо из «Реала»

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался об уходе Хаби Алонсо из испанского «Реала» Мадрид. Алонсо покинул пост главного тренера «Реала» в понедельник, 12 января.

«У меня не так много подробностей о ситуации, не знаю, было ли это решение Хаби уйти или решение клуба. Поэтому, очевидно, очень сложно высказать своё мнение. Каким бы ни было решение, я просто желаю Хаби Алонсо всего наилучшего, потому что он замечательный человек и невероятный тренер, уверен, что бы он ни решил делать в будущем, это будет на высшем уровне», — приводит слова Микеля Артеты официальный сайт «Арсенала».