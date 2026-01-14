Скидки
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Рубин» объявил о назначении Франка Артиги главным тренером

«Рубин» объявил о назначении Франка Артиги главным тренером
Пресс-служба казанского «Рубина» объявила о назначении испанского специалиста Франка Артиги на должность главного тренера первой команды. Ранее Франк работал в РПЛ с «Химками».

«Артига – новый главный тренер «Рубина». 49-летний испанский специалист Франк Артига подписал с «Рубином» контракт до лета 2027 года. Тренерский штаб команды также пополнили специалисты Анис Буссаиди и Хосеп Техедо.

В ближайшее время тренерский штаб приступит к работе с главной командой на зимних сборах в Турции, которые начнутся 15 января в Белеке», — сказано в сообщении пресс-службы «Рубина», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

